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31.08.2026 16:29:00

Tesla Aktie News: Tesla präsentiert sich am Montagnachmittag stärker

Tesla Aktie News: Tesla präsentiert sich am Montagnachmittag stärker

Die Aktie von Tesla zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Tesla-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 3,4 Prozent auf 360,57 USD.

Tesla
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Um 16:28 Uhr ging es für das Tesla-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 3,4 Prozent auf 360,57 USD. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ 100, der bei 29'305 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 361,90 USD markierte die Tesla-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 347,97 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 2'261'563 Tesla-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 498,82 USD. Dieser Kurs wurde am 23.12.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Tesla-Aktie liegt somit 27,72 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 297,39 USD am 30.07.2026. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tesla-Aktie 21,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten Tesla-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Tesla veröffentlichte am 22.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,32 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,33 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 28.24 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 22.50 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Von Analysten wird erwartet, dass Tesla im Jahr 2026 1,68 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Long 12.2606 17.06.2027 157879843
Long 291.1056 18.12.2026 151640393
Typ Hebel Verfall Valor
Short 7.0498 17.06.2027 157879683
Short 11.2798 19.03.2027 157338461
Short 93.998 18.12.2026 159436521
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.7141 7.21 159692000
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.7141 9.36 159032620
Short 8.5453 6.57 159691955
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -20.01 159069998
Long 10 -10.01 152378153
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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