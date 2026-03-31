Tesla Aktie News: Tesla gewinnt am Nachmittag an Boden

Die Tesla-Aktie konnte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,2 Prozent auf 363,05 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ 100, der derzeit bei 23'362 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die Tesla-Aktie bei 365,40 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 361,50 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2'988'760 Tesla-Aktien.

Am 23.12.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 498,82 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 37,40 Prozent. Bei einem Wert von 214,25 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 40,99 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Tesla-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Die Zahlen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Tesla am 28.01.2026. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,24 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,66 USD je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Tesla 24.90 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -3,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 25.71 Mrd. USD umgesetzt worden.

Die kommende Q1 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.04.2026 veröffentlicht.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Tesla ein EPS in Höhe von 1,98 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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