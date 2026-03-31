Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’825 1.2%  SPI 17’880 1.2%  Dow 45’710 1.1%  DAX 22’775 0.9%  Euro 0.9226 0.7%  EStoxx50 5’588 0.8%  Gold 4’611 2.2%  Bitcoin 54’101 1.4%  Dollar 0.8001 0.1%  Öl 118.6 3.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Roche1203204Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Novartis1200526Swiss Re12688156NVIDIA994529
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Lufthansa-Aktie stabil: Lufthansa prüft angeblich Stillstand für dutzende Jets - Ita tritt Star Alliance bei
Airbus-Aktie dennoch leichter: Milliardenauftrag aus Kanada erhalten
Der (bessere) Warren Buffett ETF
Essilorluxottica und Meta nehmen neue KI-Brille ins Sortiment auf - Aktien freundlich
Aktien von Toyota, Daimler Truck und Volvo im Fokus: Brennstoffzellen-Kooperation wird ausgebaut - Daimler Truck plant neues Werk in Tschechien
Suche...
eToro entdecken

Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

31.03.2026 16:29:00

Tesla Aktie News: Tesla gewinnt am Nachmittag an Boden

Tesla Aktie News: Tesla gewinnt am Nachmittag an Boden

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Tesla. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 2,2 Prozent auf 363,05 USD zu.

Tesla
288.56 CHF -1.27%
Kaufen Verkaufen

Die Tesla-Aktie konnte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,2 Prozent auf 363,05 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ 100, der derzeit bei 23'362 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die Tesla-Aktie bei 365,40 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 361,50 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2'988'760 Tesla-Aktien.

Am 23.12.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 498,82 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 37,40 Prozent. Bei einem Wert von 214,25 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 40,99 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Tesla-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Die Zahlen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Tesla am 28.01.2026. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,24 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,66 USD je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Tesla 24.90 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -3,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 25.71 Mrd. USD umgesetzt worden.

Die kommende Q1 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.04.2026 veröffentlicht.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Tesla ein EPS in Höhe von 1,98 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Vom Autobauer zum Energieversorger: Tesla-Tochter erhält Stromlizenz in Grossbritannien

Aktien von VW & Rivian im Blick: Wintertests mit neuer E-Plattform gemeistert

Produktionsstart für Optimus: Elon Musks Tesla-Aktie läutet die Ära der humanoiden Roboter ein

Nachrichten zu Tesla

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Tesla

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
26.03.26 Tesla Outperform RBC Capital Markets
23.03.26 Tesla Equal Weight Barclays Capital
19.03.26 Tesla Sell UBS AG
17.03.26 Tesla Equal Weight Barclays Capital
12.03.26 Tesla Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Talanx, Applied Materials, Parker Hannifin mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Talanax
✅ Applied Materials
✅ Parker Hannifin

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Talanx, Applied Materials, Parker Hannifin mit François Bloch

Inside Trading & Investment

13:59 Julius Bär: 10.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (60%) auf SAP SE
09:43 Schwächephase bereits wieder beendet?
09:08 SG-Marktüberblick: 31.03.2026
06:10 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Kursgewinne zum Wochenstart
30.03.26 BioNTech im Umbruch
25.03.26 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Talanx, Applied Materials, Parker Hannifin mit François Bloch
24.03.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Alcon, Galderma, Lonza
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’341.38 19.79 B5TS6U
Short 13’627.59 13.62 SHRB5U
Short 14’120.50 8.86 SV5BGU
SMI-Kurs: 12’825.31 31.03.2026 16:24:02
Long 12’318.73 19.95 S7SB9U
Long 12’041.15 13.92 SRKBVU
Long 11’527.17 8.92 S4TBHU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Aktien in diesem Artikel

Tesla 288.56 -1.27% Tesla

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Buffetts Öl-Wette geht auf: Berkshire-Milliarden durch Iran-Krise
Rheinmetall-Aktie zieht an und zieht HENSOLDT, RENK und TKMS mit: Selenskyj kontert Chef des Rüstungsriesen nach 'Hausfrauen'-Zitat
Iran-Krieg eskaliert weiter: SMI und DAX fester -- Wall Street schliesslich uneins -- Asiens Börsen letztlich überwiegend im Minus -- Nikkei sackt ab
Steht Gold vor der Mega-Rally? Analyst erwartet Rekordpreis bis Jahresende
UBS-Aktie höher: UBS-Kapitaldebatte signalisieren Parlamentarier offenbar Kompromiss
Idorsia-Aktie springt an: Forschungsfortschritt bei Kindern mit Schlafstörungen erzielt
Lage im Nahost-Konflikt bleibt fragil: SMI mit Gewinnen -- DAX im Plus -- US-Börsen starten neuen Erholungsversuch -- Asiens Börsen letztlich mit Verlusten
Bitcoin-Killer KI? Das paradoxe Verhältnis zwischen KI und Bitcoin
Aluminiumpreis hebt ab: Jetzt bei Aktien von Alcoa, Rio Tinto & Co. einsteigen?

Top-Rankings

KW 13: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 13: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 13: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.