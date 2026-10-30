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30.10.2026 20:27:13
Tesla Aktie News: Tesla wird am Freitagabend ausgebremst
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Tesla. Die Tesla-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 1,1 Prozent auf 399,06 USD ab.
Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,1 Prozent auf 399,06 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ 100, der im Moment bei 28'271 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Tesla-Aktie bisher bei 387,52 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 393,00 USD. Bisher wurden heute 5'833'200 Tesla-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.12.2025 bei 498,82 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tesla-Aktie 25,00 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.07.2026 bei 297,39 USD. Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 25,48 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die Dividendenausschüttung für Tesla-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Am 21.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,22 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,39 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -0,17 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 28.05 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 28.10 Mrd. USD US-Dollar umgesetzt.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2029 liegen bei durchschnittlich 5,76 USD je Tesla-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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