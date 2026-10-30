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30.10.2026 16:29:00
Tesla Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Tesla
Die Aktie von Tesla gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Tesla-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 402,02 USD abwärts.
Die Tesla-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 402,02 USD abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der bislang bei 28'576 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Tesla-Aktie bei 387,52 USD. Bei 393,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 3'109'463 Tesla-Aktien den Besitzer.
Am 23.12.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 498,82 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tesla-Aktie somit 19,41 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 30.07.2026 auf bis zu 297,39 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,03 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Tesla-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tesla am 21.10.2026. Es stand ein EPS von 0,22 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tesla noch ein Gewinn pro Aktie von 0,39 USD in den Büchern gestanden. Tesla hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 28.05 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -0,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28.10 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2029 auf 5,76 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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