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30.09.2026 20:27:13

Tesla Aktie News: Tesla präsentiert sich am Abend fester

Tesla Aktie News: Tesla präsentiert sich am Abend fester

Die Aktie von Tesla gehört am Mittwochabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Tesla-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 353,44 USD.

Tesla
295.66 CHF 1.40%
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Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,2 Prozent auf 353,44 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ 100, der bei 30'542 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Tesla-Aktie legte bis auf 354,43 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 351,73 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4'882'887 Tesla-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 23.12.2025 auf bis zu 498,82 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 41,13 Prozent. Am 30.07.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 297,39 USD. Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 15,86 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Tesla-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 22.07.2026 äusserte sich Tesla zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,32 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 25,52 Prozent auf 28.24 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 22.50 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,70 USD je Tesla-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Long 12.3481 17.09.2027 160549118
Long 296.289 18.12.2026 155495685
Typ Hebel Verfall Valor
Short 7.0545 17.06.2027 157879684
Short 11.8542 17.09.2027 160236406
Short 296.289 18.12.2026 159436521
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.4072 6.92 160880138
Long 10.9737 2.51 160288590
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.5857 8.24 160644423
Short 7.7988 5.98 160644422
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -58.81 131592446
Long 10 -9.98 152378153
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

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Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf

Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.

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24.09.26 Tesla Neutral UBS AG
04.09.26 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
04.09.26 Tesla Outperform RBC Capital Markets
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
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SMI-Kurs: 13’653.83 01.10.2026 16:18:45
Long 13’178.32 19.76 SKBOPU
Long 12’880.86 13.83 BSUBWU
Long 12’333.47 8.98 SBABSU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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