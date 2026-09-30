Tesla Aktie News: Tesla präsentiert sich am Abend fester

Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,2 Prozent auf 353,44 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ 100, der bei 30'542 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Tesla-Aktie legte bis auf 354,43 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 351,73 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4'882'887 Tesla-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 23.12.2025 auf bis zu 498,82 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 41,13 Prozent. Am 30.07.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 297,39 USD. Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 15,86 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Tesla-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 22.07.2026 äusserte sich Tesla zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,32 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 25,52 Prozent auf 28.24 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 22.50 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,70 USD je Tesla-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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