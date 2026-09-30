Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’646 -1.3%  SPI 19’355 -1.3%  Dow 50’906 -0.9%  DAX 24’897 -1.2%  Euro 0.9429 -0.4%  EStoxx50 6’183 -1.4%  Gold 4’150 -0.2%  Bitcoin 69’699 -0.2%  Dollar 0.8349 -0.1%  Öl 100.4 -3.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Swiss Re12688156
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Gerresheimer schliesst Centor-Verkauf ab – Aktie fällt
September 2026: Die Expertenmeinungen zur NVIDIA-Aktie
Sika will Umsatz von Akkim innerhalb von fünf Jahren verdoppeln - Aktie im Minus
Aktien von Meta, Amazon & Co.: Experte rechnet mit Investitionen bis zu eine Billion US-Dollar in KI-Infrastruktur
Micron-Aktie nach Zahlen gefragt: Umsatz und Gewinn über den Prognosen
Suche...
Plus500 Depot

Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

30.09.2026 16:29:00

Tesla Aktie News: Tesla verzeichnet am Mittwochnachmittag Verluste

Tesla Aktie News: Tesla verzeichnet am Mittwochnachmittag Verluste

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Tesla. Das Papier von Tesla gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,9 Prozent auf 349,79 USD abwärts.

Tesla
297.66 CHF 2.09%
Kaufen Verkaufen

Die Tesla-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr um 0,9 Prozent auf 349,79 USD nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ 100, der im Moment bei 30'560 Punkten realisiert. Die Tesla-Aktie sank bis auf 345,90 USD. Bei 351,73 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 2'254'047 Tesla-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.12.2025 bei 498,82 USD. Der derzeitige Kurs der Tesla-Aktie liegt somit 29,88 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.07.2026 bei 297,39 USD. Mit Abgaben von 14,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Tesla-Aktie. Am 22.07.2026 legte Tesla die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,32 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tesla 0,33 USD je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Tesla mit einem Umsatz von insgesamt 28.24 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.50 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 25,52 Prozent gesteigert.

Experten taxieren den Tesla-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,70 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

S&P 500-Titel Tesla-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Tesla-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Tesla-Aktie gibt ab: US-Autobauer erhöht Gehälter in Grünheide

Tesla-Robotaxis floppen: Droht der Aktie der nächste Dämpfer?

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.2456 19.03.2027 158524612
Long 12.3778 19.03.2027 158090747
Long 297.0677 18.12.2026 155495685
Typ Hebel Verfall Valor
Short 7.2949 17.09.2027 160236408
Short 11.8827 17.09.2027 160236406
Short 148.5338 18.12.2026 158524479
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.2949 8.94 159692001
Long 12.1582 3.23 160110624
Long 13.2635 2.54 160288590
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.786 5.98 160644422
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -58.21 131592446
Long 10 -40.64 142938789
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf

Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Tesla

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Tesla

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
28.09.26 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
25.09.26 Tesla Outperform RBC Capital Markets
24.09.26 Tesla Neutral UBS AG
04.09.26 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
04.09.26 Tesla Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China

KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien? – Marco Ludescher im Gespräch

Inside Trading & Investment

09:32 Marktüberblick: CTS Eventim unter Druck, Nikkei haussiert, Micron erfreut
08:47 UBS Logo ETF des Monats Oktober 2026: Das unentdeckte Potenzial hinter den Schweizer Grosskonzernen
30.09.26 Logo WHS Warum die meisten Trader viel zu früh kaufen – heute Abend live
30.09.26 Die stillen Gewinner der Finanzmärkte: Drei Börsenbetreiber im Vergleich
30.09.26 Weg nach oben derzeit verbaut
29.09.26 Julius Bär: 8.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (60%) auf Hermes International
28.09.26 KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien? – Marco Ludescher im Gespräch
15.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 11.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Kühne + Nagel, Logitech, Partners Group
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’456.40 19.21 STB4NU
Short 14’724.29 13.90 SY7BHU
Short 15’268.03 8.95 S9B6IU
SMI-Kurs: 13’645.52 01.10.2026 10:28:39
Long 13’296.17 19.48 SOB7MU
Long 12’997.69 13.69 S95BFU
Long 12’447.97 8.92 S9AB6U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

Tesla 297.23 1.94% Tesla

Tesla am 30.09.2026

Chart

Meistgelesene Nachrichten

Roche-Aktie tiefrot: Chugai stoppt Entwicklung von Roche-Wirkstoff gegen Adipositas
3. Quartal 2026: Die Gewinner und Verlierer des SMI im abgelaufenen Jahresviertel
Micron Technology Aktie News: Micron Technology verteuert sich am Abend
Führungswechsel bei Rieter - Lippuner wird neuer CEO - Aktie im Plus
Partners Group-Aktie springt an: EU-Kommission genehmigt Übernahme von AVK
Micron Technology Profit Climbs In Q4
Santhera-Aktie steigt: Umsatz mehr als verdoppelt – Verlust deutlich reduziert
Home Depot Aktie News: Home Depot verzeichnet am Vormittag kaum Ausschläge
ATX-Wert voestalpine-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in voestalpine von vor 3 Jahren eingefahren
BMW-Aktie freundlich: Autobauer streicht beim neuen 3er den Diesel

Top-Rankings

3. Quartal 2026: Die Gewinner und Verlierer des SMI im abgelaufenen Jahresviertel
Das vergangene Quartal hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten s ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
3. Quartal 2026: So schnitten die DAX-Werte im vergangenen Quartal ab
So bewegten sich die Einzelwerte des DAX im abgelaufenen Jahresviertel.
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
September 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der September 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.