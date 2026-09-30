Tesla Aktie News: Tesla verzeichnet am Mittwochnachmittag Verluste

Die Tesla-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr um 0,9 Prozent auf 349,79 USD nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ 100, der im Moment bei 30'560 Punkten realisiert. Die Tesla-Aktie sank bis auf 345,90 USD. Bei 351,73 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 2'254'047 Tesla-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.12.2025 bei 498,82 USD. Der derzeitige Kurs der Tesla-Aktie liegt somit 29,88 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.07.2026 bei 297,39 USD. Mit Abgaben von 14,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Tesla-Aktie. Am 22.07.2026 legte Tesla die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,32 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tesla 0,33 USD je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Tesla mit einem Umsatz von insgesamt 28.24 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.50 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 25,52 Prozent gesteigert.

Experten taxieren den Tesla-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,70 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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