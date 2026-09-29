Tesla Aktie News: Tesla fällt am Dienstagabend

Das Papier von Tesla gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 353,62 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der aktuell bei 30'324 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Tesla-Aktie bis auf 351,68 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 358,51 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 3'199'491 Tesla-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 498,82 USD erreichte der Titel am 23.12.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Tesla-Aktie damit 29,11 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 297,39 USD fiel das Papier am 30.07.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tesla-Aktie 15,90 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 erhielten Tesla-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Tesla am 22.07.2026. Es stand ein EPS von 0,32 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tesla noch ein Gewinn pro Aktie von 0,33 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tesla im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25,52 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 28.24 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 22.50 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Experten gehen davon aus, dass Tesla im Jahr 2026 1,70 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Tesla-Aktie gibt ab: US-Autobauer erhöht Gehälter in Grünheide

Tesla-Robotaxis floppen: Droht der Aktie der nächste Dämpfer?

Intel-Aktie vor Kursverdopplung? Analyst sorgt für Aufsehen