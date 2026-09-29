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29.09.2026 16:29:00

Tesla Aktie News: Anleger schicken Tesla am Nachmittag ins Minus

Tesla Aktie News: Anleger schicken Tesla am Nachmittag ins Minus

Die Aktie von Tesla gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Tesla-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,8 Prozent auf 354,57 USD.

Tesla
293.88 CHF -2.25%
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Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 354,57 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der derzeit bei 30'417 Punkten notiert. Bei 352,05 USD markierte die Tesla-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 358,51 USD. Der Tagesumsatz der Tesla-Aktie belief sich zuletzt auf 1'357'558 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (498,82 USD) erklomm das Papier am 23.12.2025. Derzeit notiert die Tesla-Aktie damit 28,92 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.07.2026 (297,39 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tesla-Aktie 19,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Tesla-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Am 22.07.2026 hat Tesla in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,32 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,33 USD je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Tesla mit einem Umsatz von insgesamt 28.24 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.50 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 25,52 Prozent gesteigert.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Tesla ein EPS in Höhe von 1,70 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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Long 12.4233 17.09.2027 160549118
Long 293.6902 18.12.2026 155495684
Typ Hebel Verfall Valor
Short 7.4539 17.09.2027 160236408
Short 11.9263 17.09.2027 160236406
Short 149.079 18.12.2026 158524478
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.4539 8.81 159692000
Long 12.4233 3.28 160288590
Long 14.9079 1.71 159296813
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.2721 5.20 160644422
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Long 5 -58.52 131592446
Long 10 -9.98 152378153
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
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● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
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Short 15’381.38 8.82 SJDBFU
SMI-Kurs: 13’912.19 29.09.2026 17:30:38
Long 13’368.27 19.37 SWBZHU
Long 13’062.30 13.67 SPSB7U
Long 12’509.72 8.91 S9OBOU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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