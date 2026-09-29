Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
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29.09.2026 16:29:00
Tesla Aktie News: Anleger schicken Tesla am Nachmittag ins Minus
Die Aktie von Tesla gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Tesla-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,8 Prozent auf 354,57 USD.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 354,57 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der derzeit bei 30'417 Punkten notiert. Bei 352,05 USD markierte die Tesla-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 358,51 USD. Der Tagesumsatz der Tesla-Aktie belief sich zuletzt auf 1'357'558 Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (498,82 USD) erklomm das Papier am 23.12.2025. Derzeit notiert die Tesla-Aktie damit 28,92 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.07.2026 (297,39 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tesla-Aktie 19,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Tesla-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Am 22.07.2026 hat Tesla in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,32 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,33 USD je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Tesla mit einem Umsatz von insgesamt 28.24 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.50 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 25,52 Prozent gesteigert.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Tesla ein EPS in Höhe von 1,70 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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