Tesla Aktie News: Tesla am Montagabend mit roter Tendenz

Die Tesla-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr um 3,3 Prozent auf 359,79 USD ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der derzeit bei 30'335 Punkten notiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Tesla-Aktie bis auf 358,83 USD. Bei 368,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via NASDAQ 4'933'869 Tesla-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 498,82 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.12.2025). Mit einem Zuwachs von 38,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 30.07.2026 gab der Anteilsschein bis auf 297,39 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,34 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Tesla-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Am 22.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,32 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Tesla mit einem Umsatz von insgesamt 28.24 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.50 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 25,52 Prozent gesteigert.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Tesla ein EPS in Höhe von 1,70 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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