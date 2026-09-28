Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
28.09.2026 20:27:13
Tesla Aktie News: Tesla am Montagabend mit roter Tendenz
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Tesla. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 3,3 Prozent auf 359,79 USD.
Die Tesla-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr um 3,3 Prozent auf 359,79 USD ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der derzeit bei 30'335 Punkten notiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Tesla-Aktie bis auf 358,83 USD. Bei 368,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via NASDAQ 4'933'869 Tesla-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei einem Wert von 498,82 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.12.2025). Mit einem Zuwachs von 38,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 30.07.2026 gab der Anteilsschein bis auf 297,39 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,34 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Tesla-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Am 22.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,32 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Tesla mit einem Umsatz von insgesamt 28.24 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.50 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 25,52 Prozent gesteigert.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Tesla ein EPS in Höhe von 1,70 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie
Tesla-Robotaxis floppen: Droht der Aktie der nächste Dämpfer?
Intel-Aktie vor Kursverdopplung? Analyst sorgt für Aufsehen
NVIDIA-Chef beim Trump–Xi-Dinner: Chance oder Risiko für Aktienanleger?
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu Tesla
|
20:27
|Tesla Aktie News: Tesla am Montagabend mit roter Tendenz (finanzen.ch)
|
16:29
|Tesla Aktie News: Tesla am Montagnachmittag mit Kursverlusten (finanzen.ch)
|
13:24
|Tesla erhöht Gehälter in Grünheide um bis zu fünf Prozent (AWP)
|
26.09.26
|Tesla-Robotaxis floppen: Droht der Aktie der nächste Dämpfer? (finanzen.ch)
|
25.09.26
|SpaceX pivots away from space (Financial Times)
|
22.09.26
|S&P 500-Titel Tesla-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tesla von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu Tesla
|13:48
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|04.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|13:48
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|04.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|25.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|13:48
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|04.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen beenden Handel im Minus -- SMI legt schlussendlich zu -- DAX schliesslich wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Montag fester. Der deutsche Aktienmarkt notierte nur knapp im Minus. Die US-Börsen zeigten sich mit Verlusten. Die Aktienmärkte in Fernost fanden am Montag keine einheitliche Richtung.