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28.09.2026 16:29:00

Tesla Aktie News: Tesla am Montagnachmittag mit Kursverlusten

Tesla Aktie News: Tesla am Montagnachmittag mit Kursverlusten

Die Aktie von Tesla gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Tesla-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 2,9 Prozent auf 361,39 USD ab.

Tesla
300.65 CHF -1.89%
Kaufen Verkaufen

Der Tesla-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 2,9 Prozent auf 361,39 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ 100, der zurzeit bei 30'290 Punkten liegt. Die Tesla-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 360,73 USD ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 368,00 USD. Von der Tesla-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'860'362 Stück gehandelt.

Am 23.12.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 498,82 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Tesla-Aktie liegt somit 27,55 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.07.2026 bei 297,39 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tesla-Aktie 21,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Tesla-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Am 22.07.2026 hat Tesla die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,32 USD. Im Vorjahresviertel hatte Tesla 0,33 USD je Aktie erwirtschaftet. Tesla hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 28.24 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 25,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 22.50 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

In der Tesla-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,70 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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Long 12.0858 17.06.2027 157879842
Long 302.1452 18.12.2026 155495686
Typ Hebel Verfall Valor
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Short 12.0858 18.12.2026 153821028
Short 75.5363 19.03.2027 159436522
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Long 11.1906 5.12 160487975
Long 13.7339 3.28 160187319
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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Long 10 -10.00 152378153
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
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Long 12’555.54 8.88 SMLB7U
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