Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
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28.09.2026 16:29:00
Tesla Aktie News: Tesla am Montagnachmittag mit Kursverlusten
Die Aktie von Tesla gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Tesla-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 2,9 Prozent auf 361,39 USD ab.
Der Tesla-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 2,9 Prozent auf 361,39 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ 100, der zurzeit bei 30'290 Punkten liegt. Die Tesla-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 360,73 USD ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 368,00 USD. Von der Tesla-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'860'362 Stück gehandelt.
Am 23.12.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 498,82 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Tesla-Aktie liegt somit 27,55 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.07.2026 bei 297,39 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tesla-Aktie 21,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Tesla-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Am 22.07.2026 hat Tesla die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,32 USD. Im Vorjahresviertel hatte Tesla 0,33 USD je Aktie erwirtschaftet. Tesla hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 28.24 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 25,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 22.50 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
In der Tesla-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,70 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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Im Fokus stehen:
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