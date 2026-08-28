Tesla Aktie News: Tesla am Abend mit Einbussen

Um 20:26 Uhr ging es für die Tesla-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 2,3 Prozent auf 346,68 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der aktuell bei 29'426 Punkten steht. Die Tesla-Aktie gab in der Spitze bis auf 345,98 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 357,07 USD. Zuletzt wechselten 3'546'771 Tesla-Aktien den Besitzer.

Bei 498,82 USD erreichte der Titel am 23.12.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 43,88 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 30.07.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 297,39 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Tesla-Aktie liegt somit 16,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Tesla-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Tesla am 22.07.2026 vor. Das EPS wurde auf 0,32 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 25,52 Prozent auf 28.24 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 22.50 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Experten taxieren den Tesla-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,68 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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