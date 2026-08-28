Tesla Aktie News: Tesla am Freitagnachmittag mit Kursverlusten

Die Tesla-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,8 Prozent auf 351,99 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ 100, der zurzeit bei 29'585 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die Tesla-Aktie bis auf 351,94 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 357,07 USD. Der Tagesumsatz der Tesla-Aktie belief sich zuletzt auf 1'246'413 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.12.2025 bei 498,82 USD. Der derzeitige Kurs der Tesla-Aktie liegt somit 29,44 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 30.07.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 297,39 USD. Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 15,51 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Tesla-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Am 22.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 0,32 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tesla noch ein Gewinn pro Aktie von 0,33 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 28.24 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 22.50 Mrd. USD umgesetzt.

Den erwarteten Gewinn je Tesla-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,68 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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