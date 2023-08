Tesla Aktie News: Tesla tendiert am Nachmittag nordwärts

Die Tesla-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Um 04:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 240,26 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ 100, der derzeit bei 15'046 Punkten notiert. In der Spitze gewann die Tesla-Aktie bis auf 244,38 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 242,53 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 33'250'565 Tesla-Aktien den Besitzer.

Am 22.09.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 313,80 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 30,61 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.01.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 101,82 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 57,62 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 19.07.2023 hat Tesla die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,91 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,76 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 24'927,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Tesla 16'934,00 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 18.10.2023 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 3,36 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch