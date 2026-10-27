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27.10.2026 20:27:13
Tesla Aktie News: Tesla tendiert am Dienstagabend nordwärts
Die Aktie von Tesla gehört am Dienstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Tesla zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 4,0 Prozent auf 407,45 USD.
Um 20:26 Uhr wies die Tesla-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 4,0 Prozent auf 407,45 USD nach oben. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ 100, der aktuell bei 29'670 Punkten steht. Die Tesla-Aktie zog in der Spitze bis auf 407,80 USD an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 398,00 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 6'345'902 Tesla-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei einem Wert von 498,82 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.12.2025). Gewinne von 22,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 297,39 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,01 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Tesla-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte Tesla am 21.10.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,22 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,39 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tesla in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -0,17 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 28.05 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 28.10 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Tesla ein EPS in Höhe von 1,69 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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