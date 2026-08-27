Tesla Aktie News: Tesla am Abend in Grün

Im NASDAQ-Handel gewannen die Tesla-Papiere um 20:26 Uhr 2,2 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ 100, der aktuell bei 29'495 Punkten steht. Die Tesla-Aktie zog in der Spitze bis auf 355,60 USD an. Zur Startglocke stand der Titel bei 345,59 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 3'411'803 Tesla-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.12.2025 bei 498,82 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 41,18 Prozent könnte die Tesla-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 30.07.2026 auf bis zu 297,39 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,83 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Tesla 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Tesla liess sich am 22.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Tesla hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,32 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,33 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 28.24 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 22.50 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,68 USD je Tesla-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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