Tesla Aktie News: Tesla zeigt sich am Donnerstagnachmittag fester

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,5 Prozent auf 350,97 USD zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ 100, der zurzeit bei 29'530 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Tesla-Aktie bisher bei 352,43 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 345,59 USD. Zuletzt wechselten 1'232'831 Tesla-Aktien den Besitzer.

Am 23.12.2025 markierte das Papier bei 498,82 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 42,13 Prozent könnte die Tesla-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 297,39 USD ab. Abschläge von 15,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Tesla-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 22.07.2026 hat Tesla in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,32 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,33 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 25,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 28.24 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 22.50 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,68 USD je Tesla-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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