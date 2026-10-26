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26.10.2026 20:27:13
Tesla Aktie News: Tesla springt am Montagabend an
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Tesla. Im NASDAQ-Handel gewannen die Tesla-Papiere zuletzt 6,0 Prozent.
Das Papier von Tesla konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 6,0 Prozent auf 394,47 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ 100, der zurzeit bei 29'318 Punkten liegt. Bei 397,25 USD markierte die Tesla-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 384,77 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden via NASDAQ 8'354'837 Tesla-Aktien gekauft oder verkauft.
Mit einem Kursgewinn bis auf 498,82 USD erreichte der Titel am 23.12.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 26,45 Prozent. Bei 297,39 USD fiel das Papier am 30.07.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,61 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Zuletzt erhielten Tesla-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Am 21.10.2026 hat Tesla in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Tesla hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,22 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,39 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -0,17 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 28.10 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 28.05 Mrd. USD.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,69 USD je Tesla-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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