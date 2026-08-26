Tesla Aktie News: Tesla gibt am Abend ab

Die Tesla-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 345,39 USD abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ 100, der zurzeit bei 29'207 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte Tesla-Aktie bei 342,53 USD. Bei 345,02 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via NASDAQ 3'617'219 Tesla-Aktien den Besitzer.

Am 23.12.2025 erreichte der Anteilsschein mit 498,82 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tesla-Aktie somit 30,76 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 297,39 USD am 30.07.2026. Der derzeitige Kurs der Tesla-Aktie liegt somit 16,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Tesla-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Tesla liess sich am 22.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,32 USD gegenüber 0,33 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 28.24 Mrd. USD gegenüber 22.50 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Experten taxieren den Tesla-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,68 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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