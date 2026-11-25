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25.11.2026 16:29:00
Tesla Aktie News: Tesla verzeichnet am Mittwochnachmittag herbe Einbussen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Tesla. Die Tesla-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 5,3 Prozent bei 364,48 USD.
Die Tesla-Aktie notierte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 5,3 Prozent auf 364,48 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der aktuell bei 25'076 Punkten steht. Die Tesla-Aktie gab in der Spitze bis auf 357,64 USD nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 369,93 USD. Bisher wurden heute 1'877'975 Tesla-Aktien gehandelt.
Bei einem Wert von 498,82 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.12.2025). Mit einem Zuwachs von 36,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 30.07.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 297,39 USD ab. Der derzeitige Kurs der Tesla-Aktie liegt somit 22,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Tesla veröffentlichte am 21.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,22 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,39 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Tesla 28.05 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -0,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 28.10 Mrd. USD umgesetzt worden.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,68 USD je Tesla-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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