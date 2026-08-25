Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
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25.08.2026 20:27:13
Tesla Aktie News: Tesla am Abend freundlich
Die Aktie von Tesla gehört am Dienstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,2 Prozent auf 353,05 USD zu.
Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von Tesla zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,2 Prozent auf 353,05 USD. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ 100, der bei 29'150 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Tesla-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 357,00 USD aus. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 349,59 USD. Von der Tesla-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3'921'954 Stück gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (498,82 USD) erklomm das Papier am 23.12.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 41,29 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tesla-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.07.2026 bei 297,39 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,77 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Zuletzt erhielten Tesla-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tesla am 22.07.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,32 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,33 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 25,52 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 28.24 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 22.50 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Tesla-Aktie in Höhe von 1,68 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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