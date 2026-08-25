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25.08.2026 16:29:00

Tesla Aktie News: Tesla am Nachmittag in Grün

Tesla Aktie News: Tesla am Nachmittag in Grün

Die Aktie von Tesla zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Tesla-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 352,26 USD.

Tesla
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Die Tesla-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 352,26 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ 100, der aktuell bei 29'172 Punkten steht. Die Tesla-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 353,49 USD. Bei 349,59 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via NASDAQ 1'275'769 Tesla-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (498,82 USD) erklomm das Papier am 23.12.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 41,61 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tesla-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 30.07.2026 Kursverluste bis auf 297,39 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 15,58 Prozent könnte die Tesla-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Tesla 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 22.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,32 USD. Im letzten Jahr hatte Tesla einen Gewinn von 0,33 USD je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 28.24 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 25,52 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tesla einen Umsatz von 22.50 Mrd. USD eingefahren.

Experten gehen davon aus, dass Tesla im Jahr 2026 1,68 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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