Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
25.08.2026 16:29:00
Tesla Aktie News: Tesla am Nachmittag in Grün
Die Aktie von Tesla zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Tesla-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 352,26 USD.
Die Tesla-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 352,26 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ 100, der aktuell bei 29'172 Punkten steht. Die Tesla-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 353,49 USD. Bei 349,59 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via NASDAQ 1'275'769 Tesla-Aktien gekauft oder verkauft.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (498,82 USD) erklomm das Papier am 23.12.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 41,61 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tesla-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 30.07.2026 Kursverluste bis auf 297,39 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 15,58 Prozent könnte die Tesla-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Tesla 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 22.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,32 USD. Im letzten Jahr hatte Tesla einen Gewinn von 0,33 USD je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 28.24 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 25,52 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tesla einen Umsatz von 22.50 Mrd. USD eingefahren.
Experten gehen davon aus, dass Tesla im Jahr 2026 1,68 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie
Tesla-Aktie: Unitree-Börsengang könnte Rückenwind für Optimus bringen
Tesla-Aktie im Plus: Musk-Konzern will Elektro-Lastwagen auch in Europa verkaufen
Bullen vs. Bären bei Tesla-Aktie: Welche Faktoren den Kampf um den Trend entscheiden
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo
Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.Weiterlesen!
Nachrichten zu Tesla
|
16:29
|Tesla Aktie News: Tesla am Nachmittag in Grün (finanzen.ch)
|
24.08.26
|Tesla-Aktie: Unitree-Börsengang könnte Rückenwind für Optimus bringen (finanzen.ch)
|
24.08.26
|Tesla Aktie News: Tesla am Montagabend mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
22.08.26
|Tesla ruft fast drei Millionen Autos in China zurück (Spiegel Online)
|
21.08.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
21.08.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: Gewinne im NASDAQ 100 (finanzen.ch)
|
21.08.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 mittags stärker (finanzen.ch)
Analysen zu Tesla
|19.08.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|19.08.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|23.07.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|23.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|19.08.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|23.07.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNVIDIA-Bilanz voraus: SMI fester -- DAX in Grün -- US-Börsen freundlich -- Asiens Börsen schliesslich uneinheitlich
Der heimische Handel zeigt sich am Dienstag freundlich. Der deutsche Aktienmarkt notiert ebenso im Plus. Die Wall Street tendiert fester. Die asiatischen Börsen bewegten sich in unterschiedliche Richtungen.