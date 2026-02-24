Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14'013 1.0%  SPI 19'199 0.8%  Dow 49'190 0.8%  DAX 24'986 0.0%  Euro 0.9112 -0.1%  EStoxx50 6'117 0.0%  Gold 5'152 -1.4%  Bitcoin 49'804 -0.4%  Dollar 0.7734 -0.2%  Öl 70.8 -1.1% 
24.02.2026 20:27:13

Tesla Aktie News: Tesla reagiert am Dienstagabend positiv

Tesla Aktie News: Tesla reagiert am Dienstagabend positiv

Die Aktie von Tesla gehört am Dienstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Tesla-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 2,2 Prozent auf 408,56 USD.

Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 2,2 Prozent auf 408,56 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ 100, der derzeit bei 24'946 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die Tesla-Aktie bis auf 409,44 USD. Bei 399,51 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 8'123'458 Tesla-Aktien.

Am 23.12.2025 markierte das Papier bei 498,82 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 22,09 Prozent könnte die Tesla-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 214,25 USD am 08.04.2025. Der derzeitige Kurs der Tesla-Aktie liegt somit 90,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Tesla-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Tesla am 28.01.2026 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,24 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,66 USD je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -3,14 Prozent auf 24.90 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 25.71 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 28.04.2026 dürfte die Q1 2026-Bilanz von Tesla veröffentlicht werden.

Beim Gewinn 2028 gehen Experten vorab davon aus, dass Tesla ein EPS in Höhe von 3,64 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com

