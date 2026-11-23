Das Papier von Tesla legte um 20:26 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 12,0 Prozent auf 387,31 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ 100, der zurzeit bei 26'762 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Tesla-Aktie bei 393,83 USD ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 373,61 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Tesla-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5'976'552 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 23.12.2025 auf bis zu 498,82 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Tesla-Aktie damit 22,35 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 297,39 USD fiel das Papier am 30.07.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 23,22 Prozent könnte die Tesla-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte Tesla am 21.10.2026 vor. Das EPS wurde auf 0,22 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Tesla 0,39 USD je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tesla in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -0,17 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 28.05 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 28.10 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tesla einen Gewinn von 1,68 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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