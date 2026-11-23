Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 12,5 Prozent auf 389,13 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ 100, der im Moment bei 26'998 Punkten tendiert. Die Tesla-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 390,24 USD. Bei 373,61 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via NASDAQ 3'105'003 Tesla-Aktien den Besitzer.

Am 23.12.2025 erreichte der Anteilsschein mit 498,82 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tesla-Aktie mit einem Kursplus von 28,19 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 30.07.2026 auf bis zu 297,39 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Tesla-Aktie liegt somit 30,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 21.10.2026 legte Tesla die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,22 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tesla 0,39 USD je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Tesla mit einem Umsatz von insgesamt 28.05 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28.10 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um -0,17 Prozent verringert.

Von Analysten wird erwartet, dass Tesla im Jahr 2026 1,68 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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