Tesla Aktie News: Tesla am Freitagnachmittag mit Kursverlusten

Die Tesla-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr um 0,8 Prozent auf 371,44 USD nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der bislang bei 28'926 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Tesla-Aktie bis auf 365,30 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 372,52 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Tesla-Aktien beläuft sich auf 2'023'118 Stück.

Am 23.12.2025 markierte das Papier bei 498,82 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tesla-Aktie 34,29 Prozent zulegen. Bei 297,39 USD fiel das Papier am 30.07.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,94 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Tesla-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Tesla liess sich am 21.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,22 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,39 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -0,17 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 28.05 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 28.10 Mrd. USD US-Dollar umgesetzt.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Tesla ein EPS in Höhe von 1,68 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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