Tesla Aktie News: Tesla am Dienstagabend mit grünen Vorzeichen

Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von Tesla zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,8 Prozent auf 378,47 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ 100, der zurzeit bei 30'706 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die Tesla-Aktie bei 379,82 USD. Bei 379,00 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden via NASDAQ 3'452'763 Tesla-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 23.12.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 498,82 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 31,80 Prozent Plus fehlen der Tesla-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.07.2026 bei 297,39 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tesla-Aktie derzeit noch 21,42 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Tesla-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Am 22.07.2026 äusserte sich Tesla zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,32 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,33 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 28.24 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 25,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.50 Mrd. USD in den Büchern standen.

In der Tesla-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,71 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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