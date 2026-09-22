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22.09.2026 16:29:00

Tesla Aktie News: Tesla gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Tesla Aktie News: Tesla gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Tesla. Die Tesla-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 377,99 USD.

Tesla
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Um 16:28 Uhr ging es für das Tesla-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 377,99 USD. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ 100, der bei 30'664 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Tesla-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 379,25 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 379,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'660'240 Tesla-Aktien.

Bei 498,82 USD erreichte der Titel am 23.12.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tesla-Aktie somit 24,22 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 30.07.2026 Kursverluste bis auf 297,39 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,32 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Tesla-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tesla am 22.07.2026. Das EPS wurde auf 0,32 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,33 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tesla im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25,52 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 28.24 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 22.50 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Tesla-Aktie in Höhe von 1,71 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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