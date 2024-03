Tesla Aktie News: Tesla tendiert am Freitagnachmittag auf rotem Terrain

Um 04:28 Uhr ging es für die Tesla-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,9 Prozent auf 169,55 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der aktuell bei 18'318 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Tesla-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 166,30 USD aus. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 166,61 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 5'835'873 Tesla-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.07.2023 bei 299,29 USD. Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 76,52 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 28.04.2023 gab der Anteilsschein bis auf 152,37 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,13 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023. Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Tesla am 24.01.2024 vor. Tesla hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,71 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,05 USD je Aktie gewesen.

Die Tesla-Bilanz für Q1 2024 wird am 17.04.2024 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Tesla-Aktie in Höhe von 2,96 USD im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.ch