Tesla Aktie News: Tesla steigt am Montagabend

Das Papier von Tesla legte um 20:26 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 2,8 Prozent auf 374,46 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ 100, der aktuell bei 30'449 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Tesla-Aktie sogar auf 378,35 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 371,71 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 4'916'808 Tesla-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 23.12.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 498,82 USD. Der derzeitige Kurs der Tesla-Aktie liegt somit 24,93 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 30.07.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 297,39 USD ab. Mit einem Kursverlust von 20,58 Prozent würde die Tesla-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Tesla-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Tesla liess sich am 22.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,32 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,33 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 25,52 Prozent auf 28.24 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 22.50 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Tesla-Gewinn in Höhe von 1,71 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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