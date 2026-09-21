Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
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21.09.2026 16:29:00
Tesla Aktie News: Tesla am Nachmittag freundlich
Die Aktie von Tesla gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Tesla-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 3,2 Prozent auf 375,97 USD nach oben.
Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Tesla zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 3,2 Prozent auf 375,97 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ 100, der aktuell bei 30'207 Punkten steht. Die Tesla-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 378,15 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 371,71 USD. Bisher wurden heute 2'394'596 Tesla-Aktien gehandelt.
Am 23.12.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 498,82 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 32,68 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.07.2026 (297,39 USD). Mit einem Abschlag von mindestens 20,90 Prozent könnte die Tesla-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Tesla liess sich am 22.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,32 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Tesla ein EPS von 0,33 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 25,52 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 28.24 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 22.50 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,71 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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