Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
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20.10.2026 20:27:13
Tesla Aktie News: Tesla am Abend im Aufwind
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Tesla. Zuletzt konnte die Aktie von Tesla zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,8 Prozent auf 374,73 USD.
Die Tesla-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,8 Prozent auf 374,73 USD. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ 100, der bei 29'548 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Tesla-Aktie zog in der Spitze bis auf 377,56 USD an. Bei 370,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via NASDAQ 3'734'168 Tesla-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 498,82 USD erreichte der Titel am 23.12.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tesla-Aktie mit einem Kursplus von 33,11 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 30.07.2026 auf bis zu 297,39 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tesla-Aktie derzeit noch 20,64 Prozent Luft nach unten.
Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Tesla-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 22.07.2026 äusserte sich Tesla zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,32 USD gegenüber 0,33 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 28.24 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 22.50 Mrd. USD umgesetzt.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,69 USD je Tesla-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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