Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
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20.10.2026 16:29:00
Tesla Aktie News: Tesla am Nachmittag freundlich
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Tesla. Zuletzt stieg die Tesla-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 373,53 USD.
Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,5 Prozent auf 373,53 USD zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ 100, der aktuell bei 29'607 Punkten steht. Die Tesla-Aktie zog in der Spitze bis auf 373,56 USD an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 370,00 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1'600'689 Tesla-Aktien den Besitzer.
Bei 498,82 USD erreichte der Titel am 23.12.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 33,54 Prozent Plus fehlen der Tesla-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 30.07.2026 Kursverluste bis auf 297,39 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 20,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Die Dividendenausschüttung für Tesla-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Tesla am 22.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,32 USD. Im Vorjahresviertel hatte Tesla 0,33 USD je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tesla im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25,52 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 28.24 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 22.50 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,69 USD je Aktie in den Tesla-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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