Tesla Aktie News: Tesla am Abend schwächer

Die Tesla-Aktie notierte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 2,7 Prozent auf 341,68 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der aktuell bei 29'138 Punkten steht. Die Tesla-Aktie gab in der Spitze bis auf 338,98 USD nach. Mit einem Wert von 345,96 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 3'812'446 Tesla-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (498,82 USD) erklomm das Papier am 23.12.2025. Derzeit notiert die Tesla-Aktie damit 31,50 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 30.07.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 297,39 USD ab. Der derzeitige Kurs der Tesla-Aktie liegt somit 14,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Tesla-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Tesla veröffentlichte am 22.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,32 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,33 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 28.24 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Tesla 22.50 Mrd. USD umgesetzt.

In der Tesla-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,68 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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