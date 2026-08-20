Tesla Aktie News: Tesla am Nachmittag mit Abschlägen

Die Tesla-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 342,72 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der aktuell bei 29'299 Punkten steht. Die Tesla-Aktie gab in der Spitze bis auf 342,26 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 345,96 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'454'073 Tesla-Aktien.

Bei 498,82 USD erreichte der Titel am 23.12.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 45,55 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.07.2026 bei 297,39 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tesla-Aktie mit einem Verlust von 13,23 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Tesla-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tesla am 22.07.2026. Das EPS wurde auf 0,32 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Tesla 0,33 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 28.24 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 22.50 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Experten taxieren den Tesla-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,68 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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