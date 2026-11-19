Die Tesla-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 376,15 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der derzeit bei 26'714 Punkten notiert. In der Spitze fiel die Tesla-Aktie bis auf 370,86 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 390,24 USD. Bisher wurden via NASDAQ 3'152'917 Tesla-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (498,82 USD) erklomm das Papier am 23.12.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tesla-Aktie mit einem Kursplus von 32,61 Prozent wieder erreichen. Am 30.07.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 297,39 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,94 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 21.10.2026 hat Tesla die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Tesla hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,22 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,39 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -0,17 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 28.05 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 28.10 Mrd. USD US-Dollar umgesetzt.

Den erwarteten Gewinn je Tesla-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,68 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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