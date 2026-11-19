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19.11.2026 16:29:00
Tesla Aktie News: Tesla zeigt sich am Donnerstagnachmittag freundlich
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Tesla. Zuletzt ging es für das Tesla-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 385,40 USD.
Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Tesla zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,4 Prozent auf 385,40 USD. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ 100, der bei 27'304 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die Tesla-Aktie bis auf 393,56 USD. Bei 390,24 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1'060'223 Tesla-Aktien den Besitzer.
Am 23.12.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 498,82 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tesla-Aktie 29,43 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 297,39 USD am 30.07.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,84 Prozent.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tesla am 21.10.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,22 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,39 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 28.05 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von -0,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 28.10 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Tesla-Gewinn in Höhe von 1,68 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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