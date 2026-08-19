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Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014

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19.08.2026 20:27:13

Tesla Aktie News: Tesla am Abend im Plus

Tesla Aktie News: Tesla am Abend im Plus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Tesla. Die Tesla-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,1 Prozent auf 347,48 USD.

Tesla
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Das Papier von Tesla konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 3,1 Prozent auf 347,48 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ 100, der aktuell bei 29'427 Punkten steht. Kurzfristig markierte die Tesla-Aktie bei 349,18 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 338,96 USD. Bisher wurden via NASDAQ 4'649'054 Tesla-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.12.2025 bei 498,82 USD. Mit einem Zuwachs von 43,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 30.07.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 297,39 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,42 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tesla-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Tesla-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Am 22.07.2026 lud Tesla zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,32 USD gegenüber 0,33 USD im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 25,52 Prozent auf 28.24 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 22.50 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

In der Tesla-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,68 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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