Um 16:28 Uhr sprang die Tesla-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 383,11 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ 100, der bei 27'090 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die Tesla-Aktie bei 389,25 USD. Bei 385,23 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via NASDAQ 1'265'459 Tesla-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 498,82 USD erreichte der Titel am 23.12.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 30,20 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tesla-Aktie. Bei 297,39 USD erreichte der Anteilsschein am 30.07.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,37 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Tesla liess sich am 21.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,22 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,39 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -0,17 Prozent auf 28.05 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 28.10 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,68 USD je Tesla-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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