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18.09.2026 20:27:13

Tesla Aktie News: Tesla gibt am Freitagabend nach

Tesla Aktie News: Tesla gibt am Freitagabend nach

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Tesla. Die Tesla-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,9 Prozent auf 363,00 USD ab.

Tesla
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Die Tesla-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr um 0,9 Prozent auf 363,00 USD ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der derzeit bei 29'484 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der Tesla-Aktie ging bis auf 360,79 USD. Mit einem Wert von 369,87 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 8'024'262 Tesla-Aktien.

Am 23.12.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 498,82 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 37,42 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.07.2026 (297,39 USD). Mit Abgaben von 18,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Tesla-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 22.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,32 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,33 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Tesla 28.24 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 25,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 22.50 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,69 USD je Aktie in den Tesla-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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Long 11.6618 17.06.2027 157879842
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Typ Hebel Verfall Valor
Short 7.2192 17.06.2027 157879684
Short 11.6618 17.06.2027 157879681
Short 60.6415 19.03.2027 159436522
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.3953 7.67 159973010
Long 11.6618 2.47 160487975
Long 13.1702 1.39 160070695
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.3881 6.56 160488029
Short 8.9092 4.35 160488028
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -60.27 131592446
Long 10 -43.56 142938789
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

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