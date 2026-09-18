Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’787 -1.2%  SPI 19’515 -0.9%  Dow 51’724 -0.1%  DAX 25’304 -1.6%  Euro 0.9440 -0.2%  EStoxx50 6’236 -1.4%  Gold 4’380 0.9%  Bitcoin 66’572 5.7%  Dollar 0.8221 -0.2%  Öl 103.3 -1.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
On113454047UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Helvetia Baloise46664220Partners Group2460882Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick
KW 38: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
S&P 500 vor neuem Rekord? Strategen sehen Milliardenpotenzial – und eine Gefahr
Bitcoin-Gold-Korrelation auf hohem Niveau: Was Anleger daraus ableiten können
SHIBA INU: Wie viel eine Investition von vor 1 Jahr gekostet hätte
Suche...
ETF Sparplan

Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

18.09.2026 16:29:00

Tesla Aktie News: Tesla am Freitagnachmittag leichter

Tesla Aktie News: Tesla am Freitagnachmittag leichter

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Tesla. Der Tesla-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,3 Prozent auf 361,30 USD.

Tesla
302.72 CHF 0.55%
Kaufen Verkaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Tesla nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 1,3 Prozent auf 361,30 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ 100, der im Moment bei 29'442 Punkten realisiert. Bei 361,25 USD markierte die Tesla-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 369,87 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via NASDAQ 4'517'587 Tesla-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (498,82 USD) erklomm das Papier am 23.12.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tesla-Aktie 38,06 Prozent zulegen. Am 30.07.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 297,39 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Tesla-Aktie damit 21,49 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Am 22.07.2026 äusserte sich Tesla zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,32 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Tesla 0,33 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 25,52 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 28.24 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 22.50 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tesla einen Gewinn von 1,69 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Tesla-Aktie dennoch höher: Verkehrsaufsicht prüft Robotaxi-Start in den USA

Tesla, American Express & Co: Warum Milliarden-IPOs wie OpenAI und Anthropic Blue-Chip-Aktien treffen könnten

S&P 500-Wert Tesla-Aktie: So viel Verlust hätte ein Tesla-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.3881 19.03.2027 155498023
Long 11.6618 17.06.2027 157879842
Long 302.9135 18.12.2026 151640393
Typ Hebel Verfall Valor
Short 7.2192 17.06.2027 157879684
Short 11.6618 17.06.2027 157879681
Short 60.6415 19.03.2027 159436522
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.3953 7.67 159973010
Long 11.6618 2.47 160487975
Long 13.1702 1.39 160070695
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.3881 6.56 160488029
Short 8.9092 4.35 160488028
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -60.27 131592446
Long 10 -43.56 142938789
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber

KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Tesla

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten