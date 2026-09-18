Tesla Aktie News: Tesla am Freitagnachmittag leichter

Die Aktionäre schickten das Papier von Tesla nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 1,3 Prozent auf 361,30 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ 100, der im Moment bei 29'442 Punkten realisiert. Bei 361,25 USD markierte die Tesla-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 369,87 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via NASDAQ 4'517'587 Tesla-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (498,82 USD) erklomm das Papier am 23.12.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tesla-Aktie 38,06 Prozent zulegen. Am 30.07.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 297,39 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Tesla-Aktie damit 21,49 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Am 22.07.2026 äusserte sich Tesla zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,32 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Tesla 0,33 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 25,52 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 28.24 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 22.50 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tesla einen Gewinn von 1,69 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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