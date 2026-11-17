|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
17.11.2026 20:27:13
Tesla Aktie News: Tesla kommt am Dienstagabend kaum vom Fleck
Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Dienstagabend die Aktie von Tesla. Die Tesla-Aktie zeigte sich zuletzt im NASDAQ-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 379,43 USD an der Tafel.
Die Tesla-Aktie kam im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 379,43 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im NASDAQ 100, der im Moment bei 26'888 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Tesla-Aktie bei 382,80 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Tesla-Aktie bisher bei 374,18 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 382,39 USD. Von der Tesla-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2'701'309 Stück gehandelt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 498,82 USD erreichte der Titel am 23.12.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Tesla-Aktie liegt somit 23,93 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 297,39 USD fiel das Papier am 30.07.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 21,62 Prozent könnte die Tesla-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Am 21.10.2026 hat Tesla in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,22 USD. Im letzten Jahr hatte Tesla einen Gewinn von 0,39 USD je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tesla in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -0,17 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 28.05 Mrd. USD im Vergleich zu 28.10 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Experten taxieren den Tesla-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,68 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie
SpaceX-Aktie unter Druck: Wird die Tesla-Fusion für Musk jetzt teurer?
Tesla-Aktie in Rot: Milliardeninvestment in Werk in Grünheide geplant
Tesla-Aktie: Ausgewählte Kunden dürfen Robotaxis reservieren
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Blackrock - Der Weg ist frei
Der Börsenboom lässt die Gewinne beim grössten Vermögensverwalter der Welt sprudeln. Nach dem jüngsten Ausbruch nach oben ist die Blackrock-Aktie gut dazu geeignet, auf eine Jahresendrallye zu spekulieren.Weiterlesen!
Nachrichten zu Tesla
|
16:29
|Tesla Aktie News: Tesla am Nachmittag höher (finanzen.ch)
|
17.11.26
|Tesla Aktie News: Tesla kommt am Dienstagabend kaum vom Fleck (finanzen.ch)
|
16.11.26
|SpaceX-Aktie unter Druck: Wird die Tesla-Fusion für Musk jetzt teurer? (finanzen.ch)
|
16.11.26
|Tesla-Aktie in Rot: Milliardeninvestment in Werk in Grünheide geplant (AWP)
|
16.11.26
|Tesla will drei Milliarden Euro in Werk in Grünheide stecken (AWP)
|
16.11.26
|Tesla will Milliardensumme für Robotaxi-Bau in Grünheide investieren (Spiegel Online)
|
16.11.26
|‘Success and fame’ undermine tech leaders, warns Nvidia and Tesla investor (Financial Times)
Analysen zu Tesla
|16.11.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|Tesla Overweight
|Barclays Capital
|23.10.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|16.11.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|22.10.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Tesla am 17.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerErleichterung nach NVIDIA-Zahlen: SMI fällt zurück -- DAX rutscht unter 26'000 Punkte -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Aktienmarkt bewegen sich am Mittwoch in engen Grenzen. An der Wall Street zeigen sich unterschiedliche Tendenzen. In Asien zeigten sich die Märkte uneinheitlich.