Die Tesla-Aktie kam im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 379,43 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im NASDAQ 100, der im Moment bei 26'888 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Tesla-Aktie bei 382,80 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Tesla-Aktie bisher bei 374,18 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 382,39 USD. Von der Tesla-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2'701'309 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 498,82 USD erreichte der Titel am 23.12.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Tesla-Aktie liegt somit 23,93 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 297,39 USD fiel das Papier am 30.07.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 21,62 Prozent könnte die Tesla-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 21.10.2026 hat Tesla in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,22 USD. Im letzten Jahr hatte Tesla einen Gewinn von 0,39 USD je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tesla in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -0,17 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 28.05 Mrd. USD im Vergleich zu 28.10 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Experten taxieren den Tesla-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,68 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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