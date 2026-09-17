Tesla Aktie News: Tesla präsentiert sich am Abend fester

Die Tesla-Aktie konnte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,8 Prozent auf 367,95 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ 100, der im Moment bei 29'424 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die Tesla-Aktie bis auf 374,12 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 367,66 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 4'923'608 Tesla-Aktien.

Bei 498,82 USD markierte der Titel am 23.12.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 35,57 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 297,39 USD am 30.07.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tesla-Aktie derzeit noch 19,18 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 erhielten Tesla-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Am 22.07.2026 hat Tesla die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,32 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,33 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 28.24 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 25,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.50 Mrd. USD in den Büchern standen.

Von Analysten wird erwartet, dass Tesla im Jahr 2026 1,69 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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