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17.09.2026 16:29:00

Tesla Aktie News: Tesla am Donnerstagnachmittag mit Kursplus

Tesla Aktie News: Tesla am Donnerstagnachmittag mit Kursplus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Tesla. Zuletzt stieg die Tesla-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 4,1 Prozent auf 372,61 USD.

Tesla
301.08 CHF 2.56%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von Tesla legte um 16:28 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 4,1 Prozent auf 372,61 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ 100, der aktuell bei 29'419 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Tesla-Aktie sogar auf 374,12 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 367,66 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 2'308'756 Tesla-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 23.12.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 498,82 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tesla-Aktie mit einem Kursplus von 33,87 Prozent wieder erreichen. Am 30.07.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 297,39 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,19 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Tesla liess sich am 22.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,32 USD, nach 0,33 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 25,52 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 28.24 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 22.50 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tesla einen Gewinn von 1,69 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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