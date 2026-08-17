Tesla Aktie News: Tesla tendiert am Abend tiefer

Die Tesla-Aktie musste um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 339,57 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der derzeit bei 30'018 Punkten notiert. In der Spitze büsste die Tesla-Aktie bis auf 337,49 USD ein. Bei 340,74 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Tesla-Aktie belief sich zuletzt auf 3'362'609 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.12.2025 bei 498,82 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tesla-Aktie mit einem Kursplus von 46,90 Prozent wieder erreichen. Am 30.07.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 297,39 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 12,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Tesla-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tesla am 22.07.2026. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,32 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,33 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 25,52 Prozent auf 28.24 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 22.50 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Tesla ein EPS in Höhe von 1,68 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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