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17.08.2026 16:29:00

Tesla Aktie News: Tesla am Montagnachmittag mit Abschlägen

Tesla Aktie News: Tesla am Montagnachmittag mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Tesla. Die Tesla-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 1,0 Prozent auf 338,78 USD nach.

Tesla
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Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,0 Prozent auf 338,78 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der aktuell bei 30'089 Punkten steht. In der Spitze fiel die Tesla-Aktie bis auf 337,49 USD. Bei 340,74 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'354'760 Tesla-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 23.12.2025 auf bis zu 498,82 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Tesla-Aktie damit 32,08 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.07.2026 bei 297,39 USD. Abschläge von 12,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Tesla-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Am 22.07.2026 lud Tesla zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,32 USD gegenüber 0,33 USD im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Tesla mit einem Umsatz von insgesamt 28.24 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.50 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 25,52 Prozent gesteigert.

Experten gehen davon aus, dass Tesla im Jahr 2026 1,68 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Short 277.2675 18.09.2026 154312945
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Long 7.1052 8.60 158786548
Long 8.9441 5.79 159692000
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.2965 5.94 159110340
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Long 5 -57.32 131592446
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