Tesla Aktie News: Tesla präsentiert sich am Donnerstagmittag stärker

Die Tesla-Aktie konnte um 12:28 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 227,97 USD. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ 100, der bei 14'876 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 525'324 Tesla-Aktien.

Bei 313,80 USD erreichte der Titel am 22.09.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 37,65 Prozent. Bei 101,82 USD fiel das Papier am 07.01.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tesla-Aktie 123,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tesla am 20.07.2023. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,91 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,76 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 24'927,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16'934,00 USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.10.2023 erfolgen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 3,38 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch