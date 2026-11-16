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16.11.2026 20:27:13
Tesla Aktie News: Tesla am Montagabend tiefer
Die Aktie von Tesla gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die Tesla-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 3,2 Prozent auf 377,81 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von Tesla nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 3,2 Prozent auf 377,81 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der aktuell bei 27'272 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Tesla-Aktie ging bis auf 376,19 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 386,70 USD. Bisher wurden via NASDAQ 3'331'551 Tesla-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 23.12.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 498,82 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 32,03 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tesla-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.07.2026 bei 297,39 USD. Mit Abgaben von 21,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte Tesla am 21.10.2026 vor. Das EPS wurde auf 0,22 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Tesla 0,39 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 28.05 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von -0,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28.10 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.
In der Tesla-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,68 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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