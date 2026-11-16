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16.11.2026 16:29:00
Tesla Aktie News: Tesla am Montagnachmittag tiefer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Tesla. Zuletzt ging es für die Tesla-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 3,3 Prozent auf 377,21 USD.
Um 16:28 Uhr rutschte die Tesla-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 3,3 Prozent auf 377,21 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ 100, der im Moment bei 27'273 Punkten realisiert. Bei 376,36 USD markierte die Tesla-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 386,70 USD. Der Tagesumsatz der Tesla-Aktie belief sich zuletzt auf 1'646'874 Aktien.
Bei einem Wert von 498,82 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.12.2025). Gewinne von 32,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 297,39 USD am 30.07.2026. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tesla-Aktie 26,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Am 21.10.2026 legte Tesla die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,22 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,39 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -0,17 Prozent auf 28.05 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte Tesla 28.10 Mrd. USD umgesetzt.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,68 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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