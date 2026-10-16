Tesla Aktie News: Tesla zeigt sich am Freitagnachmittag gestärkt

Um 16:28 Uhr sprang die Tesla-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 368,38 USD zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ 100, der aktuell bei 29'620 Punkten steht. In der Spitze legte die Tesla-Aktie bis auf 370,36 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 368,51 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4'240'873 Tesla-Aktien umgesetzt.

Bei 498,82 USD erreichte der Titel am 23.12.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 35,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 30.07.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 297,39 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tesla-Aktie derzeit noch 19,27 Prozent Luft nach unten.

Tesla-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Am 22.07.2026 lud Tesla zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,32 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 25,52 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 22.50 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 28.24 Mrd. USD ausgewiesen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Tesla-Aktie in Höhe von 1,69 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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