Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
16.10.2026 16:29:00
Tesla Aktie News: Tesla zeigt sich am Freitagnachmittag gestärkt
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Tesla. Zuletzt konnte die Aktie von Tesla zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,6 Prozent auf 368,38 USD.
Um 16:28 Uhr sprang die Tesla-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 368,38 USD zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ 100, der aktuell bei 29'620 Punkten steht. In der Spitze legte die Tesla-Aktie bis auf 370,36 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 368,51 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4'240'873 Tesla-Aktien umgesetzt.
Bei 498,82 USD erreichte der Titel am 23.12.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 35,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 30.07.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 297,39 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tesla-Aktie derzeit noch 19,27 Prozent Luft nach unten.
Tesla-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Am 22.07.2026 lud Tesla zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,32 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 25,52 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 22.50 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 28.24 Mrd. USD ausgewiesen.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Tesla-Aktie in Höhe von 1,69 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie
Tesla-Aktie gibt ab: Werksausbau in Grünheide vorangetrieben
S&P 500-Wert Tesla-Aktie: So viel Verlust hätte eine Tesla-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Tesla: Aus „Full Self-Driving” wird in Europa „Tesla Assisted Driving” - Aktie schwächelt
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Tesla
Analysen zu Tesla
|16.10.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|07.10.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|05.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|07.10.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|05.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|12.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|05.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|25.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|16.10.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|02.10.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Tesla am 16.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNachlassende KI-Sorgen: Dow schlussendlich leichter -- SMI geht etwas höher ins Wochenende -- DAX schliesst deutlich stärker -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zog am Freitag moderat an. Der deutsche Leitindex präsentierte sich vor dem Wochenende klar höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.