Tesla Aktie News: Tesla am Abend gesucht

Um 20:26 Uhr stieg die Tesla-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 361,96 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ 100, der aktuell bei 29'137 Punkten steht. Kurzfristig markierte die Tesla-Aktie bei 365,03 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 357,40 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden via NASDAQ 3'642'646 Tesla-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 498,82 USD erreichte der Titel am 23.12.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 37,81 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tesla-Aktie. Am 30.07.2026 gab der Anteilsschein bis auf 297,39 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,84 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tesla-Aktie.

Im Jahr 2025 erhielten Tesla-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Am 22.07.2026 hat Tesla in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,32 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,33 USD erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 25,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 28.24 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 22.50 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Tesla-Aktie in Höhe von 1,69 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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